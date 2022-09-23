الرياض 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسأعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر البصريات السعودي السابع، والمؤتمر الإقليمي الثالث لمجلس بصريات دول شرق المتوسط عن بدء التسجيل المبكر للمؤتمر حضوريًا وافتراضيًا حتى تاريخ 30 سبتمبر 2022، وذلك عبر رابط التسجيل التالي : http://www.ssoconference.org/register.ويتضمّن المؤتمر عدداً من المحاضرات وورش العمل والنشرات العلمية المتعلقة باختصاص البصريات وقياس النظر، إضافة إلى معرض للعديد من الشركات الطبية.وأكد رئيس الجمعية الدكتور وليد الغامدي أن المؤتمر يستهدف المتخصصين في مجال البصريات، إضافة إلى أطباء العيون والمهنيين الصحيين العاملين في مجال رعاية العيون والوقاية من العمى.بدوره، أكد رئيس مجلس بصريات دول شرق المتوسط الاختصاصي أحمد طيري أن المؤتمر سيناقش عدداً من المواضيع أهمها فحص وعلاج أمراض العيون، وتصحيح العيوب الإنكسارية، وآخر المستجدات في ضعف البصر الشديد، وتشخيص وعلاج مشاكل النظر عند الأطفال، ومكافحة الإعاقة البصرية.يذكر أن المؤتمر يقام بشكل سنوي، ويعد فرصة للتقاء الاختصاصيين من دول شرق المتوسط؛ من أجل دعم التعليم المستمر، ورفع مستوى مهنة البصريات في المملكة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.// انتهى //23:58ت م0176