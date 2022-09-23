الباحة 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسانطلقت اليوم مسيرات القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والجيش الشوارع والطرقات الرئيسة بمدينة الباحة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 92 للمملكة تحت شعار هي لنا دار.وشارك في المسيرة 35 سيارة تحمل علم المملكة وصور المؤسس والقيادة وشعار اليوم الوطني هي لنا دار, كما شارك في المسيرة عدد من الدراجات النارية، للاحتفال بهذه المناسبة الغالية.وانطلقت المسيرة، من دوار النخلة مرورًا بدوار الشفاء, متجهة إلى طريق الملك فهد وسط المدينة, ثم طريق الملك سعود, والعودة إلى دوار النخلة, وذلك لإبراز مظاهر الفرح بذكرى توحيد المملكة الغالية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -.//انتهى//23:59ت م0177