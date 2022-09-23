سكاكا 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف - اليوم - حفل أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، الذي نظمته الأمانة في مركز الجوف الحضاري بمدينة سكاكا.وكان في استقبال سموه فور وصوله أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، حيث قام سموه بجولة على جدارية الفن التشكيلي، واطلع على ما اشتملت عليه من لوحات وأعمال فنية صاغ من خلالها أبناء وبنات المنطقة التشكيليون عددًا من الصور الوطنية واللوحات التعبيرية بهذه المناسبة العزيزة، التي جسد فيها الجميع مدى الحب العميق للوطن.ثم حيا سموه أهالي المنطقة وهنأهم بهذه المناسبة العزيزة التي تجسد مشاعر الحب والولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة في اليوم الوطني لتوحيد بلادنا على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، ثم عزف السلام الملكي ، بعد ذلك بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وألقى عدد من الشعراء قصائد وطنية بهذه المناسبة أعقبها مشهد تمثيلي "دارنا السعودية "، ثم قدم أوبريت وطني بعنوان " كلنا سلمان كلنا محمد ".كما شاهد سموه والجميع مشهدا تمثيليا بعنوان "رؤيتنا مستقبلنا "، وتضمن الحفل أغاني وطنية، بعد ذلك انطلقت المسيرة الأمنية بعرض موسيقي وطني، تصدرتها راية التوحيد، بمشاركة الجهات الأمنية بالمنطقة.وأكد سموه أن المشاركة في مثل هذه الاحتفالات الوطنية شرف لكل مواطن ومسؤول، لاسيما وهي تذكر بتوحيد المملكة، وتعزز اللحمة الوطنية وهذا المعهود من جميع المواطنين ولله الحمد، وولاء المواطن السعودي لوطنه لا حدود له، مضيفاً أن ما تحقق للوطن من منجزات عظيمة دليل تطور وازدهار مملكتنا ، سائلاً الله أن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - ، وأن يسدد على دروب الخير والفلاح خطاه وأن يحفظ سمو ولي عهده الأمين ويديم على وطننا أمنه ورخاءه وازدهاره .واختتم الاحتفال بمشاركة سموه في أداء العرضة السعودية، فيما أضاءت الألعاب النارية سماء مدينة سكاكا.// انتهى //23:59ت م0178