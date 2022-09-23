المدينة المنورة 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسأضاءت الألعاب النارية مساء اليوم سماء المدينة المنورة, ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ٩٢ للمملكة تحت شعار"هي لنا دار" ، بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة.وشهدت حضوراً كثيفاً من أهالي وزوار المنطقة، إلى جانب التفاعل الكبير من قبل المواطنين الذين حضروا هذه الفعاليات، تعبيراً عن الابتهاج بهذه المناسبة السعيدة.//انتهى//00:01ت م0002