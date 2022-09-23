جيزان 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسأقامت قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان، مساء اليوم، بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان، عرضا بحريا بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة تحت شعار "هي لنا دار"، بحضور قائد قاعدة حرس الحدود الساحلية الجنوبية بالبحر الأحمر العميد بحري عبدالرحمن بن سعيد القحطاني نيابة عن قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء ركن سالم بن زاهر الشهري.و تضمنت فعاليات الاحتفال عرضا بحريا بسفن وزوارق ودبابات بحرية، و مسيرة لعربات ومدرعات حرس الحدود، و القطاعات الأمنية المشاركة، التي نالت استحسان الحضور.وفي ختام الاحتفال كُرم أبناء الشهداء وأخذت الصور التذكارية لهم، وذلك عرفانًا بما قدمه آباؤهم -رحمهم الله-.// انتهى //00:04ت م0003