دبي 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واساحتفت القنصلية العامة للمملكة في دبي أمس باليوم الوطني الـ 92 للمملكة.وحضر الاحتفال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي الدخيل، والقنصل العام للمملكة عبدالله المطوع، ومعالي وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، ومعالي نائب رئيس الشرطة و الأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، وعدد من الوفود الدبلوماسية.وقدم الحضور التهاني والتبريكات للمملكة في اليوم الوطني الـ 92 متمنين لها المزيد من الازدهار و التقدم.// انتهى //00:12ت م0005