لندن 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسحصد طيرانُ ناس الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط جائزة "سكاي تراكس" العالمية للمرة الخامسة على التوالي، وذلك في حفل أقيم بمدينة لندن.وتعد جائزة «سكاي تراكس» أعلى جائزة تمنح في قطاع الطيران، منذ إطلاقها في عام 1999م، كما أنها أهم معيار عالمي للتميّز بين شركات الطيران بالعالم.وأوضح الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا، أن تتويج طيران ناس بالجائزة للسنة الخامسة على التوالي كأفضل طيران اقتصادي بالشرق الأوسط يؤكد ريادة ناس كناقل جوي وطني يرفع اسم المملكة عالياً في يومها الوطني، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للطيران المدني.وأكد المهنا أن هذا الفوز يعكس التزام طيران ناس بالتميز التشغيلي وتلبية تطلعات ضيوفه المسافرين، إضافة إلى تحقيق إستراتيجيته في النمو والتوسع تحت عنوان "نربط العالم بالمملكة"، التي شملت افتتاح أكثر من 16 وجهة جديدة في 2022م، ليتجاوز عدد وجهات طيران ناس 70 وجهة داخلية ودولية، مشيراً إلى أن أسطول طيران ناس يواصل نموه بوصوله في النصف الأول من عام 2022 إلى 38 طائرة، وسيرتفع إلى 52 طائرة، وذلك بنهاية عام 2023م، إضافة إلى موافقة مجلس الإدارة على زيادة طلبيات طائراته الجديدة إلى 250 طائرة، وذلك سعياً للمشاركة بفاعلية في تحقيق إستراتيجية الطيران المدني، والتي تهدف للوصول إلى 300 مليون مسافر، وربط المملكة مع 250 وجهة دولية بحلول العام 2030.يذكر أن جوائز "سكاي تراكس" تمنح بعد تقييم يمتد لعدة أشهر، ويشمل أكثر من 100 دولة، عبر إجراء استطلاع هو الأكبر من نوعه لقياس رضا المسافرين في العالم سنوياً، وبناء على نتيجته يعلن عن الفائزين بجوائز «سكاي تراكس» العالمية، وتُمنح جائزة «أفضل شركة طيران اقتصادي» استناداً إلى تقييم مدى رضا العملاء.وبهذه الجائزة أصبح لدى طيران ناس خمسة جوائز من سكاي تراكس كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وذلك في أعوام 2017، 2018، 2019، 2021، 2022، حيث حصلت ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة APEX غير الربحية التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، والذي شمل 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم.// انتهى //00:18ت م0006