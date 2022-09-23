المدينة المنورة 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واستحت رعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وبحضور وكيل أمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي وعدد كثيف من أهالي المنطقة، واكبت وكالة الأنباء السعودية " واس" مشاهد الاحتفال باليوم الوطني ال ٩٢ تحت شعار "هي لنا دار"، والتي نظمته أمانة المدينة المنورة بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية.وشملت فعاليات الحفل الرئيس الذي بدأ بالسلام الملكي عدداً من الأنشطة التفاعلية داخل وخارج المدينة الرياضية، وإطلاق الألعاب النارية التي أضاءت سماء المكان في منظر بهيج، و"أوبريتاً" وطنياً بعنوان " هي لنا دار "، بالإضافة إلي عروض تفاعلية وفلكلورية و"أوبريت" غنائي، وعرض مرئي لمسيرة إنجازات الجهات المدنية والعسكرية بالمنطقة، إلى جانب الفنون الشعبية التي تشتهر بها معظم مدن ومحافظات المنطقة.كما تضمن الحفل استضافة أسر ذوي شهداء الواجب والمصابين من مختلف القطاعات العسكرية، تقديراً لهم ولتضحيتهم بدمائهم و أرواحهم من أجل هذا الوطن.وكذلك تضمنت الفعاليات معرضاً صوتياً ومرئياً مصاحباً بعنوان " إرث وتاريخ " يحاكي شيئاً من سيرة الملوك سعود، فيصل، خالد، فهد، وعبدالله ـ رحمهم الله - وصولاً للعهد الزاهر والميمون لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي لم ينثنِ عن خدمة قبلة المسلمين ومسجد رسوله الكريم، بالإضافة إلي جدارية للرسم بطول 92م ، تضمُّ صورة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله - وخادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //00:23ت م0007