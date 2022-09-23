الرياض 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واساستبدل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" علامة الإعجاب بعَلم المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة ، في مبادرة تحدث لأول مرة في تاريخ الاحتفالات الوطنية.وأبان معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، أن اللايك تم تغييره إلى عَلم المملكة العربية السعودية، داعياً الجميع إلى التعبير عن مشاعر الحب والفخر بالمملكة عبر هاشتاق #هي_لنا_دار92.يُذكر أن الهيئة العامة للترفيه أطلقت موسم اليوم الوطني الـ 92 الذي يُعد البرنامج الأضخم في تاريخ الاحتفالات الوطنية، والذي يضم مئات الفعاليات والعروض والأنشطة الترفيهية في مختلف مناطق المملكة تحت شعار: "هي لنا دار".// انتهى //00:26ت م0008