جيزان 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واساحتفت منطقة جازان - اليوم - بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، بإطلاق الألعاب النارية، ابتهاجاً واحتفالاً بيوم الوطن، وذلك بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان .ورسمت الألعاب النارية منذ بدء فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لوحة جمالية استوقفت أهالي وزوار المنطقة، إلى جانب تفاعل كبير من قبل المواطنين الذين حضروا هذه الفعاليات وحرص الكثير منهم على توثيق لحظات انطلاق تلك العروض عبر أجهزتهم الذكية، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تعبيراً عن الفرح والحب والسعادة بهذا اليوم وهذه المناسبة الغالية.// انتهى //00:27ت م0009