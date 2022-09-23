المدينة المنورة 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسنظمت هيئة التراث بمنطقة المدينة المنورة اليوم احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة، وذلك في محطة سكة حديد الحجاز بالمنطقة، حيث شهدت حضوراً لافتاً من الأهالي والزوار بمختلف أعمارهم.وشملت الاحتفالية العديد من الفعاليات والأنشطة منها ركن التصوير، وأركان الحرفيين والفلكلور الشعبي، وجدارية الرسم، والعروض المرئية التي قدمت عدداً من الأفلام الوطنية.يذكر أن الاحتفالية تستمر لثلاثة أيام بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال مشاركة الأهالي والزوار بهذه المناسبة الوطنية الغالية.// انتهى //00:28ت م0010