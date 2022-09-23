جيزان 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسحققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان خلال العام الدراسي 1443هـ إنجازات كبرى، وحصدت جوائز ومراكز متعددة محليا وإقليميا، شملت كافة إداراتها التابعة ومكاتبها التعليمية ومدارس التعليم العام، وأطلقت العديد من المبادرات النوعية، والفرص التطوعية، بالإضافة إلى الشراكات المجتمعية الفاعلة، في عام دراسي وُصف بعام النجاحات.وشملت المنجزات خلال 365 يومًا الماضية ، مجال التعليم والتعلم حيث بلغ متوسط نتائج الطلاب في الاختبارات الدولية 400 درجة، وبلغ متوسط نتائج الطلاب في الاختبارات التحصيلية 62.195،% في حين بلغت متوسطات اختبار القدرات 61.83%، وحصل 4 طلاب على الدرجة الكاملة في اختبارات المركز الوطني قياس، وبلغ عدد المستفيدين من التهيئة الإرشادية للاختبارات الدولية 3582 طالب وطالبة .كما بلغ عدد الموهوبين والموهوبات من تعليم جازان على المستوى الدولي 2، وعلى المستوى الوطني 2، وعلى مستوى الإدارة 70، كما تم تسجيل 12 موهبة استثنائية، و589 موهبة واعدة، و299 موهبة، فيما بلغ عدد برامج الجودة المنفذة بالإدارة العامة 16 برنامجا، وبلغ عدد المدارس المطبقة للجودة في مدارس التعليم العام وفق الأدلة التنظيمية 183 مدرسة .كما حققت الإدارة منجزات في مجال مدرستي تبرمج حيث تجاوز عدد المشاركين في المسابقة من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات 106 آلاف مشارك ومشاركة يمثلون 1256 مدرسة، رافق ذلك تنفيذ 854 برنامجاً واجتماعاً بعدد ساعات مكتبية بلغت 19530 ساعة.وحققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان عددا من الإنجازات المحلية والإقليمية في مجال البيئة التنافسية، حيث حصدت الإدارة جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز فئة الطالب، وجائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق العلمي، والمرتبة السادسة على مستوى الوطن العربي في مبادرة "الموهوبون العرب" ، بالإضافة إلى تسجيل 2133 طالباً وطالبة في مسابقة كانجارو العالمية للرياضيات وتحقيق 33 ميدالية، وتسجيل 1889 طالباً وطالبة في مسابقة بيبراس موهبة للمعلوماتية وحصد 40 ميدالية، وتسجيل 2990 طالباً وطالبة في مسابقة موهوب في الرياضيات والعلوم والمعلوماتية وحصد ميدالية فضية فيها وتأهل 5 من الطلبة لملتقى الصيف.كما حصدت الإدارة العامة المركز الأول على المستوى الوطني في الأولمبياد العالمي للروبوت wro 2021 ، الفئة الاعتيادية مسار الثانوي "سينيور" بنين، والمركز الثاني بنات ، والمركز الرابع في الفئة الاعتيادية مسار المتوسطة بنين ، وكذلك تحقيق المركز الثالث على مستوى المملكة في مسابقة القرآن الكريم الصيفية "فرع حفظ القرآن كاملاً" ، بالإضافة إلى تحقيق الوسامين الذهبي والفضي في مسابقة "تخيًل" التي نفذتها وزارة التعليم، والوسام الذهبي في المشروع الكشفي للاحتفال باليوم الوطني العام الماضي ، والمستوى الذهبي "بنين" والفضي "بنات" على مستوى المملكة في أولمبياد اللغة الانجليزية.وحصل تعليم جازان كذلك على بطولة المنطقة بدوري المدارس 2022 في المرحلتين المتوسطة والثانوية، كما حصل 826 طالباً وطالبة على جائزة جازان للتفوق، و95 طالبا وطالبة لجائزة الأداء التعليمي والإداري المتميز.وفي مجال المباني المدرسية استغنت الإدارة عن 6 مدارس مستأجرة، وبلغت المشاريع التعليمية تحت الإنشاء 14 مشروعا، في حين بلغت المشاريع المنجزة مشروعين .وفي مجال التطوع بلغت قيمة العائد الاقتصادي من البرامج التطوعية بالإدارة 935,143 ريالاً، وبلغ عدد الفرق التطوعية 14 فريقًا ، في حين سجلت الإدارة 164 فرصة تطوعية، و2911 متطوعا ومتطوعة، كما حققت الإدارة العامة منجزات كبرى في مجال المبادرات المطروحة حيث بلغ إجمالي المبادرات المقدمة 72 مبادرة، تضمنت 3 مبادرات إستراتيجية، و4 مبادرات نوعية، و10 مبادرات تطوعية طلابية، و55 مبادرة عامة .// انتهى //00:53ت م0019