جيزان 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسشارك أطفال منطقة جازان الليلة أهالي المنطقة والمقيمين بها الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في عامه الـ 92 ، والذي يعد من المناسبات العظيمة التي يترقبها الصغير والكبير في وطن العز والمجد والفخار، لما فيها من فرح واعتزاز ، بتاريخ وحاضر وطن المقدسات ومهد الرسالات أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين.ورصدت عدسة "واس" فرحة الأطفال وما يرتسم على مُحيّا الأطفال ، وهم يتوشحون أعلام الوطن التي تزينها كلمات التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله" والابتسامة تعلو محياهم ، في تعبير صادق عن الفرح الغامر الذي تزهو به نفوسهم.//انتهى//00:54ت م0020