تبوك 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واساحتفت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني والمنشآت التابعة لها بمنطقة تبوك باليوم الوطني الـ92 للمملكة، بتنفيذ أكثر من 24 فعالية ومبادرة، وذلك في عدد من المواقع المختلفة في مدينة تبوك ومحافظاتها.واكتست مباني وأروقة الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني والمنشآت التدريبية بمنطقة تبوك بعلم المملكة والإنارات الخضراء تعبيراً عن مدى الاعتزاز بحب الوطن والفخر بأمجاده، إضافة إلى إقامة العديد من المسابقات والفعاليات المتنوعة العديد داخل المنشآت التدريبية.وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس علي بن مرزوق البلوي أن الفعاليات والبرامج تتضمنت إقامة احتفال لمنسوبي الإدارة والمنشآت التدريبية، وإقامة مسابقات ثقافية وطنية وتقنية متنوعة ونشر عدد من المواد الإعلامية احتفالاً بهذه المناسبة على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى حزمة من الأنشطة لفرق الجوالة والكشافة, وتنفيذ أكثر من 300 دورة وبرامج مجانية بالتعاون مع الشركاء في منشآت التدريب الأهلي بالمنطقة، مستهدفة أفراد المجتمع ومستفيدي تراحم وجمعية الأيتام بتبوك.//انتهى//01:06ت م0022