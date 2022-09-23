أبها 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واساختتم رالي عسير أولى منافساته صمن بطولة السعودية للراليات تويوتا 2022 التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بإشراف وزارة الرياضة ودعم هيئة تطوير منطقة عسير, حيث انطلقت المنافسة من مركز الغضاة بمحافظ طريب، بمشاركة 19 سيارة لمسافة 183 كلم.وتصدر بطل العالم يزيد الراجحي منافسات فئة T1، الذي واجه خلالها منافسة مباشرة من التشيكي ميروسلاف زابلتال، كما استمرت صدارة الراجحي أيضًا في منافسات القسم الثاني من مرحلة اليوم الأول التي انطلقت من ذات المنطقة.وفي تفاصيل المنافسة تمكن الراجحي من المنافسة بوتيرة هجومه ليحتفظ بصدارته للرالي بعد أن أنهى منافسات اليوم الأول بزمن قدرة 1:43:04.1 متقدمًا عن ميروسلاف الذي سجل زمنا وقدره 1:53:37.2، في حين تقدم السائق صالح السيف على متن سيارته المصنفة T3 إلى المركز الثالث بزمن وقدره 1:57:48.1.كما وجهت إدارة الرالي عقوبة للسائق التشيكي ميروسلاف زابلتال بسبب مخالفة فنية ارتكبها خلال مجريات الرالي استوجبت تراجعه إلى المركز السادس، لينتقل السائق السعودي صالح السيف إلى المركز الثاني يليه محمد التويجري في المركز الثالث.فيما تستمر منافسات اليوم الثاني التي ستنطلق لمسافة 183 كلم من قسمين تنطلق من منطقة قرن القاعة على أن ينتهي الرالي في منطقة سما أبها مقر الحفل الختامي الذي سيتم تتويج الأبطال فيه لهذه الجولة.يذكر أن كافة السيارات المشاركة في منافسات المرحلة الأولى وصلت إلى منطقة الصيانة والموقف المغلق دون أي انسحابات تذكر.// انتهى //01:08ت م0024