نيويورك 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسشارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري الدولي بشأن مكافحة فيروس كورونا (كوفيد -19) بعنوان "خطة العمل العالمية".ويأتي الاجتماع الوزاري استكمالاً لتعزيز التنسيق الدولي في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومن أبرزها ما قامت به المملكة خلال رئاستها لمجموعة دول العشرين للعام 2020م، حيث دعت إلى توحيد الجهود الدولية للتخفيف من آثار الجائحة على الاقتصاد العالمي، ودعوة المملكة للقمة الاستثنائية لقادة دول المجموعة وعدد من المنظمات الدولية لتنسيق استجابة دولية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.// انتهى //01:19ت م0026