الرياض 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسانطلقت في 18 منطقة في المملكة عروض الألعاب النارية التي زينت السماء بلونيها الأخضر والأبيض ، وذلك ضمن برنامج الاحتفال باليوم الوطني الـ 92 تحت شعار: "هي لنا دار"، الذي تُقام فعالياته خلال الفترة من 18 - 26 سبتمبر الجاري.ورسمت عروض الألعاب النارية في السماء لوحة فنية معبرة عن الهوية الوطنية، وعلى ارتفاع يصل إلى 300 متر، ليتمكن الجميع من مشاهدة العروض النارية ومشاركة أوقات الفرح والابتهاج باليوم الوطني، حيث عبروا فيها عن أسمى معاني الانتماء والولاء للوطن وقيادته.وتنوعت الأماكن العامة التي انطلقت منها الألعاب النارية؛ لتشمل المتنزهات والحدائق في بريدة وأبها والباحة، وحائل وعرعر وتبوك، إضافةً إلى الطائف والأحساء وحفر الباطن، كما أنارت الألعاب النارية السماء بمناطق الكورنيش في ثلاث مدن ساحلية، هي الخبر وجازان والدمام.وانطلقت الألعاب النارية في المدينة المنورة من مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية، ومركز الملك سلمان الحضاري في سكاكا، إضافةً إلى مواقف موسم جدة، ومنطقة جادة الحاجب في عنيزة، إلى جانب الثغر بلازا في مدينة الرياض وحي النهضة بنجران.// انتهى //01:24ت م0027