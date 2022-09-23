نيويورك 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جورجيا إيليا داركياشفيلي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين.وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة وجورجيا وفرص التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها.كما جرى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق السلام والاستقرار.حضر اللقاء، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //01:26ت م0028