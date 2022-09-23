نيويورك 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الجانب الخليجي في الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع روسيا الاتحادية، فيما ترأس الجانب الروسي معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين بنيويورك.وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، وسُبل تعزيزها في مجالات التعاون كافة.وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //01:33ت م0029