جازان 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسنفذ فرع وزارة الرياضة بمنطقة جازان بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء أمس،عددا من الأنشطة والفعاليات بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.وتضمنت الفعاليات مباراة في كرة القدم النسائية التي جمعت فريقي التهامي ويونايتد جازان بالصالات المغلقة بمدينة الملك فيصل الرياضية بجازان وانتهت بفوز فريق التهامي بهدف دون مقابل.كما شملت الفعاليات دوري في كرة القدم الشاطئية للرجال للجهات الحكومية على ملعب مدينة الملك دوري كرة القدم الشاطئية للرجال للجهات الحكومية على ملعب مدينة الملك فيصل الشاطئ ، إضافة لحملة (( دمك سعودي)) للتبرع بالدم والمنفذة بالتعاون مع إدارة بنوك الدم بصحة جازان.// انتهى //02:00ت م0034