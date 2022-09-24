الرياض 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسحظيت صور شهداء الواجب باهتمام زوار معرض وزارة الداخلية (عزّ الوطن) احتفالًا باليوم الوطني الـ (92) للمملكة، حيث برزت أسماؤهم وصورهم وقطاعاتهم الأمنية في شاشات ولوحات تذكارية، تقديرًا وعرفانًا في هذه المناسبة لما قدموه من تضحيات للدين ثم الوطن.وتحظى أسر الشهداء باهتمام ورعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، حيث برزت في المعرض جدارية بكلمته: "نفخر بشهداء الواجب والمصابين الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل العقيدة والوطن، ونؤكد على أن أسرهم ستظل دوماً موضع عنايتنا واهتمامنا"، وجدارية لكلمة سمو ولي العهد - حفظه الله - حين قال: "إن راح منكم أب أو أخ أو ابن.. فإن الملك سلمان وأنا وكل الشعب السعودي محله.. لأن من واجبنا أن نكون جزءًا من أُسرتكم بعد فقدكم للشهداء".تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية تقيم بهذه المناسبة معرضًا وأجنحة تقدم برامج تفاعلية وترفيهية وتوعوية، وفعاليات وعروضًا ميدانية تحت عنوان: (عِزّ الوطن)، وتستقبل الزوار خلال الفترة من 21 حتى 24 سبتمبر الجاري في واجهة الرياض.// انتهى //02:09ت م0035