نيويورك 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة والأمم المتحدة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق المشترك في عدد من الموضوعات المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي، وتطرقا إلى الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.// انتهى //02:11ت م0036