الرياض 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسيشارك المركز الوطني للعمليات الأمنية في فعاليات وزارة الداخلية (عِزّ الوطن) احتفالًا باليوم الوطني الـ (92) في واجهة الرياض، حيث يستعرض المركز الخدمات الأمنية والإنسانية التي يقدمها للمتصلين على رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق (الرياض، مكة، الشرقية).ويقدم المركز لزواره شرحًا عن منظومة الكاميرات الأمنية عالية الدقة من خلال نقل مباشر للطرق والميادين والمواقع المهمة، وما تسهم به هذه الخدمات من تحسين في جودة حياة المجتمع وتعزيز الأمن والأمان.يذكر أن وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية تقيم بهذه المناسبة معرضًا وأجنحة تقدم برامج تفاعلية وترفيهية وتوعوية، وفعاليات وعروضاً ميدانية تحت عنوان (عِزّ الوطن)، وتستقبل الزوار خلال الفترة من 21 حتى 24 سبتمبر الجاري في واجهة الرياض.// انتهى //02:11ت م0037