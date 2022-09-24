الرياض 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واستشارك القوات الخاصة للأمن البيئي ضمن فعاليات وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية احتفالًا باليوم الوطني الـ (92) تحت عنوان: "عز الوطن" في واجهة الرياض بعدد من الفعاليات والعروض الميدانية.واحتوت فعاليات القوات في "عز الوطن" على تقديم برامج تفاعلية ترفيهية وتوعوية وتعريفية للزوار، كما شهد ميدان العرض تطبيقات ميدانية تحاكي الفرضيات والمخاطر الأمنية البيئية.يذكر أن وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية تقيم بهذه المناسبة معرضًا وأجنحة تقدم برامج تفاعلية وترفيهية وتوعوية، وفعاليات وعروضاً ميدانية تحت عنوان (عِزّ الوطن)، وتستقبل الزوار خلال الفترة من 21 حتى 24 سبتمبر الجاري في واجهة الرياض.// انتهى //02:12ت م0038