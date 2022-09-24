أملج 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واساحتفل أهالي محافظة أملج باليوم الوطني الـ 92 , بحضور المحافظ نايف المريخي , ورئيس بلدية المحافظة المهندس عوده العنزي , ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والأهالي، وذلك بمقر الاحتفالات العامة بالمنطقة التاريخية.وبدئ الحفل الخطابي الذي نظمته بلدية محافظة أملج ، بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، تلاها كلمة محافظ أملج التي أوضح من خلالها ما تحظى به هذه البلاد من رعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, مؤكداً أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على أبناء الوطن، يستذكرون فيها جهود قادة هذه البلاد الطاهرة لبناء حضارة وطنية سعودية، باتت حاضرة بتميّز في جميع المحافل الدولية ، بعد ذلك قدمت فقرة "مشاركة الطفل" ، تلتها كلمة الأهالي ألقتها بدور أحمد أبو بكر، عبرت خلالها عن الفخر باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، رافعة أجمل عبارات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولسمو أمير منطقة تبوك, والأسرة المالكة والشعب النبيل.عقب ذلك, توالت فقرات الحفل التي اشتملت على قصيدة وطنية للشاعر عبدالعزيز الفايدي وعرض شعبي لفرقة السامري وفرقة المزهوم , ومشاركة لمكتب التعليم ، تلاها أوبريت " شع النهار " الذي كتبه محمد حامد السناني ولحنه أنس الدريني وأداه الفنان يوسف العلاطي والفنانة مينا .واختتمت فقرات الحفل بالعرضة السعودية التي شارك فيها الحضور وسط فرحة وسرور بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة.// انتهى //02:18ت م0039