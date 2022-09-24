إسلام آباد 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي حفل استقبال الليلة الماضية في إسلام آباد للاحتفاء بالذكرى الثانية والتسعين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، حضره معالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور صادق سنجراني كضيف شرف، وعدد من الوزراء الفيدراليين ووزراء الأقاليم، وأعضاء مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية وكبار المسئولين من مدنيين وعسكريين وزعماء الأحزاب السياسية والجمعيات الإسلامية وعلماء الدين والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والملحقين العسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء السفارة والمكاتب السعودية التابعة لها، وعدد كبير من أعيان ووجوه المجتمع الباكستاني بمختلف فئاته وشرائحه من أكاديميين ومثقفين وإعلاميين ورجال الأعمال وأبناء الجالية العربية المقيمة في إسلام آباد.وأكد السفير المالكي بأن هذه المناسبة الوطنية تجدد في نفوسنا الفخر والاعتزاز بالوطن، الذي تأسست أركانه على أرض صلبة من الإيمان والثقة والطموح، على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ الذي استطاع بتوفيق من الله أن يحقق أعظم وحدة تحت راية التوحيد والتي استمرت منجزاتها ونجاحاتها حتى العصر الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ من نهضة شاملة، حتى أصبحت المملكة في مصاف الدول المتقدمة، بقيمها الإسلامية النبيلة، وعاداتها وتقاليدها العربية الأصيلة.وتخلل الحفل العديد من الأنشطة الثقافية، بالإضافة إلى تقديم برامج وثائقية للمملكة تبرز مسيرة التطور والتنمية التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصناعية، وأوجه النهضة العمرانية والحضارية التي عمت أرجاء الوطن، وما وصلت إليه من تطور ورقي وأمن واستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة، مع تسليط الضوء على العلاقات الوثيقة بين البلدين واللقاءات التاريخية لقيادتي البلدين.// انتهى //02:21ت م0040