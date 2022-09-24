القاهرة 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وجرى بحسب بيان للخارجية المصرية استعراض بيدرسون لتطورات الأزمة السورية، وتأكيد شكري على الأولوية التي توليها بلاده لتحريك مختلف مسارات حلحلة الأزمة وتكثيف الجهود في هذا الشأن وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب السوري.// انتهى //02:30ت م0042