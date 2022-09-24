نيويورك 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمس، معالي وزير الشؤون الخارجية والأعمال الدولية وعلاقات المغتربين بكومنولث دومينيكا "كينيث دارو"، وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وجرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والمضي به قدمًا نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالح البلدين وتحقيق تطلعاتهما المشتركة، ومناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.كما تم خلال اللقاء التوقيع على بيان مشترك بشأن إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.// انتهى //03:00ت م0043