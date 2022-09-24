سانتياغو 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر مناطق تقع قبالة ساحل منطقة أنكود المطلة على البحر الهادئ غربي تشيلي اليوم.وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيان أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 157 كيلومترا شمال غربي أنكود ، وعلى عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.ولم ترد أنباء فورية عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.// انتهى //03:14ت م0044