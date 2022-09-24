الرياض 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسزار عدد من أصحاب السعادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي في دول الجزائر وليبيا والعراق وكينيا وجنوب إفريقيا واليابان وسويسرا وعائلاتهم، فعاليات وزارة الداخلية (عز الوطن) التي تقيمها احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الـ (92) للمملكة العربية السعودية، الذي يوافق الـ (23) من شهر سبتمبر الجاري.وعبر الزوار عن تهنئتهم بهذه المناسبة للمملكة قيادة وشعبًا وسعادتهم بما شاهدوه من فعاليات وعروض ميدانية من جميع قطاعات وزارة الداخلية، وتجولوا في أجنحة الفعاليات المتعددة والمتنوعة وساحة العروض اليومية.يذكر أن وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية تقيم بهذه المناسبة معرضًا وأجنحة تقدم برامج تفاعلية وترفيهية وتوعوية، وعروضاً ميدانية حيّة تفتح للجمهور لأول مرة تحت عنوان (عِزّ الوطن) بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، وتستقبل الزوار خلال الفترة من 21 حتى 24 سبتمبر الجاري في واجهة الرياض.// انتهى //04:02ت م0045