الرياض 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واساكتست مباني إمارات المناطق في جميع مناطق المملكة اللون الأخضر احتفالاً وابتهاجًا بمناسبة اليوم الوطني الـ (92) للمملكة العربية السعودية، إضافة إلى إقامة وتنظيم عدد من الفعاليات في الطرقات والأسواق والمتنزهات.تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية تقيم بهذه المناسبة معرضًا وأجنحة تقدم برامج تفاعلية وترفيهية وتوعوية، وفعاليات وعروضاً ميدانية تحت عنوان (عِزّ الوطن)، وتستقبل الزوار خلال الفترة من 21 حتى 24 سبتمبر الجاري في واجهة الرياض.// انتهى //08:39ت م0050