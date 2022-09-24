الرياض 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واستشارك المديرية العامة للأمن العام في العديد من العروض الميدانية والاستعراضات العسكرية ضمن احتفالات وزارة الداخلية بمناسبة اليوم الوطني الـ (92)، وذلك من خلال إدارة شؤون التدريب ودوريات الأمن وإدارة الأسلحة والمتفجرات والإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي وشرطة منطقة الرياض والقوات الخاصة لأمن الطرق والإدارة العامة لتقنية المعلومات وإدارة التموين، ونظمت عددًا من الفعاليات في مناطق المملكة.واشتملت مشاركة المديرية على عروض تفاعلية وتوعوية وتعريفية، وعرض لأبرز الأسلحة والآليات المستخدمة قديمًا والآليات الحديثة، التي تمثل مراحل تطور الأمن العام، ونفذت في ميدان العرض تطبيقات ميدانية تحاكي الفرضيات والمخاطر الأمنية، حيث شهدت إقبالًا من الزوار الذين تم تقديم الهدايا التذكارية لهم بهذه المناسبة.تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية تقيم بهذه المناسبة معرضًا وأجنحة تقدم برامج تفاعلية وترفيهية وتوعوية، وفعاليات وعروضاً ميدانية تحت عنوان (عِزّ الوطن)، وتستقبل الزوار خلال الفترة من 21 حتى 24 سبتمبر الجاري في واجهة الرياض.// انتهى //08:40ت م0051