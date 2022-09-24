القاهرة 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن بلاده مستمرة في مواصلة التعافي الاقتصادي نتيجة الجهود التنموية الضخمة التي تبذلها الحكومة، مما جعل الاقتصاد أكثر قدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية.ونشرت مطالبة وزير الخارجية المصري سامح شكري، بضرورة إنهاء حالة الجمود الحالي في ملف عملية السلام بالشرق الأوسط من خلال استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أسرع وقت ممكن لتحقيق حل الدولتين.وتناقلت صحف السبت تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أن إسرائيل تعرقل عمدًا التقدّم باتجاه التوصل إلى حل الدولتين ولم يعد من الممكن اعتبارها شريكًا يمكن الوثوق به في عملية السلام.وتطرقت إلى قول رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أن موعد إجراء الانتخابات في البلاد لم يتم تحديده بعد.وعرجت صحف القاهرة على دعوة المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلى، الدول المانحة على زيادة الدعم لمعالجة أزمة توريد الأسمدة ومنع نقص الغذاء.// انتهى //09:06ت م0053