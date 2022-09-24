القاهرة 28 صفر 1444هـ الموافق 24 سبتمبر 2022م واسالتقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ يوم أمس في مقر إقامته بالقاهرة فضيلة رئيس العلماء ومفتي جمهورية مقدونيا الشمالية الشيخ شاكر فتاحو على هامش المؤتمر الدولي الـ 33 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.ونوه معالي وزير الشؤون الإسلامية خلال اللقاء بالعلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، مستعرضا الجهود التي تقدمها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم.وأشار معاليه إلى أهمية الدور الذي تضطلع به المشيخة الإسلامية في مقدونيا الشمالية، في نشر التوحيد والعقيدة الصحيحة، وبيان سماحة الإسلام ووسطيته.من جانبه، قدم مفتي مقدونيا الشمالية التهنئة باسمه ونيابة عن مسلمي مقدونيا الشمالية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله ـ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.ونوه المفتي بمواقف المملكة التاريخية مع كافة المسلمين ومنهم مسلمي مقدونيا الشمالية، مؤكدا تقديرهم لدورها الريادي في خدمة الدين الإسلامي والعناية بضيوف الحرمين الشريفين، معبراً عن حرص بلاده على الاستفادة من تجربتها في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته.وفي ختام اللقاء، قدم مفتي مقدونيا الدعوة لمعالي وزير الشؤون الإسلامية لزيارة مقدونيا، فيما قدم معاليه لمفتي مقدونيا، مصحفاً فاخراً من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.// انتهى //09:45ت م0054