إسلام آباد 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تطورات الوضع في المناطق المتضررة من الفيضانات في باكستان، حيث نشرت السلطات الباكستانية آلاف الأطباء لاحتواء الأمراض والأوبئة التي بدأت تهدد حياة سكان تلك المناطق.واهتمت باستمرار وصول المساعدات الإغاثية العاجلة من المملكة العربية السعودية إلى باكستان ضمن الجسر الجوي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وأشارت صحف السبت إلى لقاء رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وتطرقت إلى موقف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي دعا إلى ضرورة إعفاء باكستان من سداد الديون الدولية لكي تتمكن من التعافي من الآثار السلبية التي خلفتها كارثة الفيضانات.وتناقلت صحف إسلام آباد في الشأن الإقليمي أنباء مقتل عدد من المصلين جراء انفجار وقع أمام مدخل مسجد في العاصمة الأفغانية كابل.// انتهى //10:12ت م0055