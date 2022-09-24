نيويورك 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين ممثلة في وكالاتها المتخصصة، وسبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات التنموية ذات الاهتمام المشترك، والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسبل تعزيز التعاون الدولي لمعالجة التحديات التي تواجه دول العالم.// انتهى //10:34ت م0056