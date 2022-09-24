ينبع 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسأحتفلت محافظة ينبع أمس باليوم الوطني بعدد من الفعاليات بشرم ينبع وبالمنطقة التاريخية وينبع النخل .وأقيمت بشرم ينبع مسيرة بحرية بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي وعدد من المسؤولين وجمهور كبير من المواطنين، بمشاركة 76 قاربًا و25 دبابًا بحريًا ومكتسية جميع القوارب باللون الأخضر ابتهاجًا باليوم الوطني وتخلل ذلك تقديم العديد من الفنون الشعبية والأناشيد الوطنية.وفي المنطقة التاريخية بينبع أقام نادي الصقار معرضًا للصقور ضم عددًا من الأقسام ومنها قسم الصقور الحية والمحنطة وقسم أدوات تدريب وصيد الصقور والقسم الطبي للصقور وقسم التصوير مع الصقور حيث شهدت المنطقة التاريخية أعدادًا كبيرة من المواطنين مبتهجين بيوم الوطن .كما أقيم في ينبع النخل أحتفالا بهذه المناسبة في مركز الاحتفالات حيث تضمنت العديد من الفعاليات منها الفنون الشعبية ومسابقات وهدايا وأوبريت وشخصيات كرتونية والفريق المضيء وعرض البالونات وعروض الإضاءة// انتهى //10:42ت م0057