اليوم الوطني / هيئة الترفيه تنظم فعاليات متنوعة بكورنيش الدمام
السبت 1444/2/28 هـ الموافق 2022/09/24 م واس
الدمام 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واس
نظمت الهيئة العامة للترفيه أمس، عدداً من الفعاليات المتنوعة في المنطقة الشرقية بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة، تحت شعار "هي لنا دار" ، وذلك بمنتزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية بكورنيش الدمام.
وضمت الفعاليات عروضاً تراثية وموسيقية وغيرها بطريقة حديثة, إضافةً إلى أكشاك لبيع المنتجات التراثية, وأخرى لبيع المأكولات الشعبية.
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10:43ت م
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