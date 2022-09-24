الدمام 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسنظمت الهيئة العامة للترفيه أمس، عدداً من الفعاليات المتنوعة في المنطقة الشرقية بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة، تحت شعار "هي لنا دار" ، وذلك بمنتزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية بكورنيش الدمام.وضمت الفعاليات عروضاً تراثية وموسيقية وغيرها بطريقة حديثة, إضافةً إلى أكشاك لبيع المنتجات التراثية, وأخرى لبيع المأكولات الشعبية.// انتهى //10:43ت م0058