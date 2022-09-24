ينبع 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واستوشّحت شوارع وميادين وشواهد مدينة ينبع الصناعية باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني الـ٩٢ لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، وذلك ضمن حزمة من البرامج والفعاليات المتنوعة التي تطلقها إدارات الهيئة الملكية بينبع تعبيرًا عن هذه المناسبة الغالية.وتضمنت التجهيزات عددًا من المظاهر التي تعكس البهجة والسرور، إضافة إلى الفعاليات المقامة بالواجهة البحرية، التي تخللتها عدد من العروض المقامة بالمسرح المفتوح شملت أوبريت "هي لنا دار" وعرض الفلاي بورد بمنطقة السباحة والأنشطة الأخرى المختلفة.كما تزينت شوارع وميادين ينبع الصناعية بالإضاءات الخضراء، وحملت اللوحات الإعلانية عبارات متنوعة للتعبير عن هذه المناسبة.‏وفي إطار الاستغلال الأمثل للموارد جرى عمل لوحة جمالية لتهنئة زوار وقاطني مدينة ‎ينبع الصناعية تحمل رسومات عن المشروع الطموح "ذا لاين" بمناسبة اليوم الوطني.// انتهى //10:55ت م0059