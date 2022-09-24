الأحساء 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسشارك أطفال محافظة الأحساء فرحة الوطن بيومه الوطني الـ 92 وغمرت مشاعر الفرح والسرور محياهم ابتهاجاً بهذه المناسبة.ورصدت عدسة "واس" فرحة الأطفال باليوم الوطني للمملكة، من خلال وجودها في مختلف مواقع الفعاليات والاحتفالات بالمحافظة، التي تقام تحت شعار "هي لنا دار"، وهم يتوشحون أعلام الوطن والابتسامة تعلو محياهم، فرحاً بهذا اليوم الذي يُرسخ معاني الولاء والانتماء والارتباط بالوطن.// انتهى //11:03ت م0060