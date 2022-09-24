نيويورك 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في نيويورك اليوم، مبوزير الخارجية البرازيلي كارلوس ألبرتو فرانكو فرانسا، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسب دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //11:12ت م0061