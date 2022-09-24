نيويورك 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واس‎التقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه أمس، بالشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ومن بينها تطورات القضية الفلسطينية ودول الساحل وبحيرة تشاد وأفغانستان والأقليات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا.وفي ذات الإطار التقى معاليه بوزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، وبحث معه تطورات عدد من القضايا الراهنة ومن ضمنها الوضع في أفغانستان.كما التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بأمينة الدولة للشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج عواطف التيجاني أحمد كيبرو، واستعرضا خلال اللقاء التحديات الأمنية والتنموية والإنسانية التي تواجه منطقة بحيرة تشاد والساحل وجهود منظمة التعاون الإسلامي لمساعدة دول المنطقة على تجاوزها.كما التقى معالي الأمين العام، رئيس قبرص التركية ارسين تاتار، حيث استمع إلى عرض حول وضع القبارصة المسلمين، وعبر معاليه عن تضامن منظمة التعاون الإسلامي معهم اتساقا مع قرارات المنظمة ذات الصلة.// انتهى //11:12ت م0062