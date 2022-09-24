سكاكا 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسنظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف حملة "صحة الدار" بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92، في منتزه النخيل بسكاكا أستمرت لمدة يومين.وشملت الحملة تبرع بالدم تحت شعار "دمي لوطني" في عربة التبرع بالدم المتنقلة، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين للتبرع بالدم، كما شملت وجود العيادات الطبية المتنقلة بمشاركة أطباء التطوع الصحي الاستشاريين لتقديم الاستشارات الطبية في تخصصات الجراحة العامة والباطنية والأسنان، وحملة أعرف أرقامك والتي تقدم قياسات الضغط والسكر والطول والوزن، وتهدف لمعرفة قياسات الجسم لتحسين صحة الجسد، وشملت الحملة على تطعيم الزوار ضد الأنفلونزا الموسمية.وشارك فريق التطوع الصحي بتفعيل حملة بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر قدموا من خلالها التوعية الصحية حول المرض وطرق الوقاية منه، إضافة إلى توزيع الورود محملة ببطاقة حملة وزارة الصحة "جسد واحد" .// انتهى //11:22ت م0063