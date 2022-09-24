الجزائر 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على مشاركة الوفد الجزائري برئاسة وزير الخارجية رمطان لعمامرة في أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، مبرزة تسليم دعوات من الرئيس عبد المجيد تبون إلى رئيسي حركة دول عدم الانحياز والاتحاد الأفريقي لحضور القمة العربية الـ 31 المقرر انعقادها بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر القادم.وتطرقت إلى مسعى الجزائر لدى المجتمع الدولي لحشد التأييد لترشحها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة الممتدة من 2024 إلى 2025، خلال الانتخابات التي ستجرى في إطار الدورة 77 للجمعية العامة في يونيو 2023.وأبرزت صحف السبت اللقاء السنوي بين الحكومة الجزائرية ومحافظي المقاطعات، مبينة إشراف الرئيس الجزائري على افتتاح الاجتماع اليوم والذي سيخصص لشرح أهداف التنمية المحلية وأولوياتها.// انتهى //11:22ت م0064