الرباط 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، باحتفال المملكة العربية السعودية باليوم الوطني ال92، مبرزة تهنئة العاهل المغربي الملك محمد السادس لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظهما الله - بهذه المناسبة.وتناولت ردود الفعل المرحبة بنجاح وساطة سمو ولي العهد، التي أثمرت الإفراج عن عشرة أسرى من خمس دول بينهم مغربي، ضمن عملية ناجحة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.وركزت صحف الرباط اهتمامها على مباحثات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع عدد من نظرائه بنيويورك، لبحث عدد من القضايا الثنائية والدولية.وأخبرت عن وفاة عشرات المهاجرين غرقًا أمس بالقرب من السواحل السورية بعد إبحارهم من لبنان.وتناقلت صحف المغرب خبر وصول حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية، وتراجع أسعار النفط، أمس إلى ما دون 80 دولارًا.// انتهى //11:57ت م0066