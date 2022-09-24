نيويورك 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج تعاون مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وجرت مراسم التوقيع أمس في مدينة نيويورك بين معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومدير البرنامج أكيم شتاينر، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77.ويهدف البرنامج إلى تبادل المعلومات وتعزيز مشاركة الخبرات والمعارف بين الجانبين، وبناء القدرات والبحوث والمبادرات وذلك في مجالات سُبل كسب العيش المستدامة، وجهود بناء السلام، ومنع حدوث الأزمات والتعافي منها، وتحقيق الاستقرار بعد الأزمات، والربط بين جهود التنمية والعمل الإنساني والسلام.وأكد معالي المشرف العام أن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص المملكة ممثلة بالمركز على تسخير إمكاناتها لخدمة القضايا الإنسانية، وكذلك التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي بما يسهم في تعزيز العمل الإنساني والإغاثي العالمي.// انتهى //11:58ت م0067