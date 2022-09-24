لندن 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم إعلان وزير الخزانة البريطاني، كواسي كوارتيغ، عن تبني إصلاحات ضريبية وتشريعات جديدة لتحفيز النمو وجذب الإستثمارات الخارجية.وتناولت في شأن متصل انخفاض الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي لأدنى مستوى منذ ٣٧ عاماً، متأثراً بمخاوف المستثمرين من استمرار ارتفاع معدلات التضخم بالبلاد.ونقلت صحف لندن أنباء عن مصرع شخصين على الأقل وحدوث دمار كبير في المنشاءات والطرق بعد أن ضربت عاصفة قوية أجزاء واسعة وسط اليابان.وعرجت على تطورات الأوضاع الإنسانية في إقليم تغراي، ناقلة مخاوف من نقص إمدادات الغذاء والدواء جراء استمرار التوترات الأمنية في المنطقة.ونشرت صحف بريطانيا تقارير متنوعة حول مؤتمر الأمم المتحدة الأخير، وانخفاض أسعار البترول، وتطورات الأزمة الأوكرانية الروسية.// انتهى //13:03ت م0075