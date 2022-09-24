الطائف 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واساحتفى مطار الطائف الدولي أمس، باليوم الوطني الـ 92 للمملكة تحت شعار "هي لنا دار"، خلال عددٍ من الأنشطة والفعاليات شارك بها موظفو المطار والمسافرين.وقدمت إدارة المطار الهدايا والورود والأعلام للمسافرين القادمين والمغادرين، إضافة إلى الأهازيج التي شاركت بها الفرق الشعبية.وعبر موظفو المطار والمسافرين عن مشاعرهم الوطنية من خلال لوحة جدارية دون من خلالها عبارات الولاء للقيادة والانتماء للوطن.// انتهى //13:36ت م0078