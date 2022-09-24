الخرطوم 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 6 أطنان و750 كيلو غراماً من السلال الغذائية في مناطق اللايميب وكوبل والرخام بمحلية سنكات التابعة لولاية البحر الأحمر بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 150 أسرة.ويأتي ذلك ضمن مبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة للمساهمة في سد الفجوة الغذائية للأسر المحتاجة في جمهورية السودان للعام 2022 م.// انتهى //14:39ت م0085