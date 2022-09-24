حضرموت 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المخيم الطبي التطوعي لجراحة العظام بهيئة مستشفى سيئون العام بحضرموت، المقام خلال الفترة من 21 حتى 28 سبتمبر 2022م.وأوضح رئيس الهيئة الدكتور أنيس عيديد طه أن مخيم جراحة العظام يعد أول مخيم عظام بوادي حضرموت ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة بعد سلسلة مخيمات طبية تخصصية ناجحة في مختلف الأقسام، مشيرا إلى أن عملية معاينة المرضى تعمل بوتيرة عالية، وأن كافة أعمال الفحص والمعاينة والعمليات مجانية، وتجري تحت إشراف كادر متطوع تابع للمركز.من جانبه قال استشاري العظام بالمركز الدكتور وليد طيب:" إنه من المتوقع أن يعاين الفريق الطبي خلال الحملة من (400-600) حالة مرضية وإجراء (20-40) عملية عظام، متمنيا الصحة والعافية لجميع المرضى".ويأتي ذلك في إطار إسهامات مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم المساعدات الطبية اللازمة للمرضى والمصابين في عموم محافظات اليمن.// انتهى //14:40ت م0086